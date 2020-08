del 2020-08-19

Tutto pronto per la commedia "Vi presentu a me figghia, cu la voli si la pigghia" commedia dialettale, scritta e diretta da Salvatore Bascio, che andrà in scena domani sera a Triscina presso il Teatro Franco Franchi e Francesco Ingrassia alle ore 21.30.

Ultimi biglietti disponibili e divertimento assicurato. Nel cast anche Mimma Monachella.