Il lettore scrive: “Coltivo una aiuola e la gente vi abbandona i rifiuti. Sono deluso”. Lettera aperta ai castelvetranesi

del 2020-08-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore Michele Alagna il quale denuncia l’ennesimo atto di inciviltà a fronte del suo impegno a rendere più presentabile un angolo di via Gregorio Ugdulena a Castelvetrano. “Da cittadino castelvetranese - scrive il lettore - vi segnalo quanto accade da qualche giorno neo centro storico di Castelvetrano.

Da circa tre giorni qualcuno ha ammassato rifiuti non differenziati accanto alla mia porta d ingresso. E la cosa da ancor più fastidio è che accudisco un vaso di fiori e piante a mie spese per dare un po' di decoro allo squallore che da qualche anno vediamo in giro e mi vedo depositare rifiuti sulle piante.

La fioriera è di una Ditta privata ma mi sono impegnato a coltivare piante grasse e fiori nel vaso per dare un pó di decoro. Sono molto indignato”.

Michele Alagna