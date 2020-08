Castelvetrano. Convocato consiglio comunale urgente domenica mattina

del 2020-08-21

E' stato convocato il consiglio comunale urgente a Castelvetrano per la giornata di domenica 23 agosto alle ore 9.30, per l'approvazione della variazione di bilancio di cui avevamo parlato in questo articolo clicca qui. Pare che i revisori dei conti abbiamo verosimilmente ribadito il loro parere favorevole alla proposta di delibera.

Al fine di scongiurare il riconoscimento di tali stanziamenti come debiti fuori bilancio, in quanto la scadenza dei termini cade proprio giorno 23 agosto, la delibera dovrebbe essere approvata dal consiglio comunale.Quest'ultimo, si era riunito già.

Tali variazioni riguardano tra l'altro la manutenzione dei semafori e i lavori di adeguamento dell'asilo Infranca.