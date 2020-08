Domenica a CVetrano l'inaugurazione del "Saloon delle Meraviglie Fb Parrucchieri". Il sogno di Francesca diventa realtà

del 2020-08-22

Una passione nata da quando aveva 14 anni, diventato poi il lavoro della sua vita. Tanti anni di gavetta presso altri parrucchierie sino al primo negozio, tutto suo.

Domenica 23 Agosto alle ore 20 in via Tagliata a Castelvetrano (di fronte al Bar del Chiosco) realizzerà il suo sogno. Stiamo parlando della giovane imprenditrice Francesca Bongiovanni che, nonostante il delicato momento storico, ha deciso di puntare sulle proprie capacità per dar vita ad un Salone di bellezza, il "Saloon delle Meraviglie Fb Parrucchieri", spazioso, accogliente, elegante. Un luogo in cui le donne possono farsi coccolare, trovare professionalità e soddisfare le loro esigenze.

"Sono felicissima di aver raggiunto questo nuovo traguardo - afferma Francesca - che è solo l’inizio di un nuovo percorso. Lo scopo principale è offrire il meglio per le mie clienti. La loro soddisfazione è il nostro risultato.”

La Redazione vi invita per l'inaugurazione che ricordiamo si terrà Domenica 23 Agosto alle ore 20 in Via Tagliata a Castelvetrano ( di fronte al Bar del Chiosco)