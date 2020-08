Salemi, questione dei suini verso la svolta? C’è l’ok del proprietario al trasferimento degli animali a Palermo. Incontro tra Sindaco e Rizzi

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-20

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con il Sindaco di Salemi presso Palazzo di Città per discutere di soluzioni al problema dei suini vaganti nella contrada cittadina a seguito del sequestro operato nei confronti del loro proprietario, da cui è derivata una proliferazione selvaggia degli stessi a causa dell’incuria del loro stesso proprietario, che li ha lasciati liberi di muoversi al di fuori del recinto dell’allevamento (abusivo), creando così un grave pericolo per l’incolumità degli abitanti della zona (che vedono orami gli animali a frotte davanti alle proprie abitazioni), per le coltivazioni, e per la stessa igiene e sanità pubblica.

"È mio sentito dovere ringraziare il Sindaco della Città non solo per il cortese appuntamento ma anche per aver mostrato di aver tentato già da tempo, con efficace coordinamento con S.E. il Prefetto, il Questore ed il Procuratore della Repubblica, di individuare soluzioni al problema, scontrandosi, senza sua colpa, con l’ostracismo del proprietario".

Nella giornata di ieri lo Scrivente si è confrontato con il proprietario degli animali, rappresentandogli, alla presenza degli abitanti della contrada, che il Comune è disposto a trasferire gli animali presso l’Istituto zootecnico di Palermo senza alcun onere per lo stesso, e senza che gli stessi vengano macellati o abbattuti, in ciò trovandomi in piena sintonia con il Sindaco della Città (e le Autorità in epigrafe indicate) nel voler a tutti costi coniugare la sicurezza pubblica e privata con la salvaguardia del diritto di vita degli animali.

Il proprietario si è mostrato inizialmente restio alla soluzione, salvo poi lo Scrivente venire contatto telefonicamente dalla compagna del predetto e comunicare la disponibilità ad agevolare, oltre che ad acconsentire, al trasferimento degli animali a Palermo pur di scongiurarne l’abbattimento.

Lo Scrivente ha comunicato quanto sopra al Sindaco e per dovere di informativa si rappresenta la circostanza anche alle SS.LL.Ill.me al fine di addivenire a stretto giro ad una soluzione definitiva.

Nelle more, visti gli attacchi che bracconieri hanno già portato ai suini vaganti, colpiti da colpi di fucile e di balestra, mettendo a repentaglio la stessa incolumità degli abitanti della contrada, sono altresì a sottoporre la necessità di predisporre un rafforzamento del servizio di pattuglia del territorio della contrada Ulmi al fine di prevenire altri episodi di attentato alla vita degli animali e tutelare al contempo i residenti.