CVetrano, due minorenni colpiti da gocce d'acido. Denunciata una donna per lesioni aggravate

del 2020-08-20

Una lite avvenuta stamane a Castelvetrano nei pressi di una abitazione nel quartiere Belvedere (via Vespucci) tra vicini di casa degenera e una 16enne finisce in Ospedale. Seppur non è possibile parlare di un vero e proprio sfregio, sembra che delle gocce d'acido, la cui azione è riconducibile ad una delle persone coinvolte nel diverbio, hanno raggiunto una ragazza (si parla di lievi ferite sulle bracce e al volto) 16enne, estranea alla lite, ed un altro minorenne (colpito agli arti inferiori) il quale stava assistendo al diverbio.

Una donna, intanto, è stata denunciata dai Carabinieri per lesioni personali aggravate.