CVetrano, le variazioni di bilancio agitano il Consiglio Comunale. Stamane seduta animata

di: Redazione - del 2020-08-20

“Andare a discutere perché la giunta abbia preso queste decisioni e non sia passata in consiglio comunale, è inutile, strumentale, e non porta giovamento alla nostra comunità. Se questa variazioni di bilancio non dovessero essere approvate, sorgerebbero dei debiti fuori bilancio a carico della nostra comunità”. Queste le parole del sindaco Alfano, proferite stamattina, durante un’animata seduta di consiglio comunale.

Il primo cittadino ha chiesto l’appoggio a tutti i consiglieri comunali, ma la proposta delibera di variazione di bilancio, - che riguarda fondi già destinati, tra cui quelli relativi alla manutenzione dei semafori e per i lavori di adeguamento dell’asilo “Infranca”, - non è stata votata, in quanto la delibera in oggetto è stata ritirata dal M5S su suggerimento della segretario comunale, mossa dalle insistenze dell’opposizione, in particolare da Obiettivo città, che chiedeva il parere del collegio dei conti.

Bisogna ricordare però, che i revisori si erano già espressi sul contenuto della delibera, che in precedenza era già stata presentata ed analizzata, e tra l’altro, favorevolmente.



La proposta variazione di bilancio tuttavia, richiederebbe l’adeguamento del documento unico di programmazione e del piano triennale delle opere pubbliche del comune. Il funzionario responsabile, il dott. Di Como ha relazionato più volte, sia in consiglio che in seno alle commissioni, durante le quali, l’opposizione si è sempre astenuta.

Si tratta di variazioni che riguardano stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020. Il dott. Di Como ha più volte ribadito che, “secondo l’art. 175/5 del T.U.E.L., - come recita il verbale della riunione della III commissione Bilancio Finanze e Tributi - il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro i successivi trenta giorni dalla mancata ratifica, i provvedimenti necessari, relativi alle variazioni di bilancio che hanno già generato obbligazioni per l’Ente.” Inoltre, ha affermato “di aver operato le modifiche e le integrazioni al piano triennale delle opere pubbliche ed al D.U.P, seguendo le richieste.”

Tra l’altro, la scadenza dei termini perentori per l'approvazione per il consiglio comunale sarebbe domenica 23 agosto, per cui, a meno che si convochi un consiglio comunale straordinario urgente, la mancata approvazione di oggi potrebbe determinare un debito fuori.

Sarebbe veramente grave quest’ultima ipotesi, perché i debiti fuori bilancio, come ha affermato il sindaco Alfano, sarebbero sulle spalle della comunità.