SOS Folgore. Il Paolo Marino “allontana” i rossoneri. Tanti problemi e poche certezze. L’appello di Mister Bonino

del 2020-08-22

Serie preoccupazioni per Coppa Italia e campionato per la Folgore dopo la vittoria del campionato che l’ha riportata in Eccellenza. Ad oggi, nonostante l’impegno della Assessore Foscari, non è stato collocato un contatore allo stadio da parte dell’Enel, non c’è ancora l’agibilità della stessa struttura e c’è il fondato rischio che la Folgore possa iniziare il campionato lontano dal Paolo Marino. Intanto la rabbia dei tifosi comincia a farsi sentire. L’unica notizia positiva è la confermata capienza di mille persone per le gare interne.