“Per raccolta olive migranti regolari sono fondamentali. Imprenditori li accolgano rispettando la legge”. Intervista a Felice Crescente, Capo dell’Ispettorato Agrario in Provincia di Trapani

del 2020-08-22

Ha fatto discutere non poco l’intervista realizzata ieri a a Franco Lombardo, imprenditore nel settore oleario. Il suo grido d’allarme in merito alla mancanza di manodopera in grado di consentire una raccolta delle olive di fondamentale importanza per l’economia locale. Ne abbiamo parlato con Felice Crescente, Capo dell’Ispettorato Agrario (per la Provincia di Trapani) della Regione Sicilia nonché ex Direttore provinciale dell’Ufficio di collocamento di Trapani.

“Condivido totalmente le preoccupazioni di Franco Lombardo. Gli imprenditori devono fare la loro parte nell’aiutare i lavoratori a trovare una sistemazione dignitosa e rispettosa dei diritti di ciascun lavoratore”.