Il lettore scrive: "In Viale dei Templi pericolose buche. Ho bucato la gomma. Comune intervenga"

del 2020-08-24

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore il quale, per il tramite della nostra Redazione, si rivolge al Comune di Castelvetrano per denunciare una rilevante problematica: "Desidero portare all'attenzione dell'Amministrazione un grave problema alla sicurezza e alla viabilità stradale.

Sabato sera mentre stavo rientrando a casa non ho visto una buca (tra l'altro difficile da vedere) e ho forato una gomma e il danno potrebbe essere maggiore.

Ci sono ben tre buche in viale dei Templi davanti un negozio che vende abbigliamento sportivo e questo rappresenta un pericolo per le automobili e non solo nonostante abbiano collocato delle recinzioni".