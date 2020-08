CVetrano, domenica “rovente” ieri in Consiglio Comunale. Tensioni, polemiche e seduta rinviata. Le variazioni di bilancio agitano Maggioranza e Opposizione

del 2020-08-24

È stata rinviata la discussione della variazione di bilancio all'o.d.g. del consiglio urgente di oggi, alla prossima seduta del consiglio comunale del 26 agosto. Un consiglio comunale durato più di 8 ore, i cui lavori sono stati sospesi intorno alle 19.30, preceduti da 2 ore di riunione dei capigruppo, in cui non sono mancati toni forti da entrambe le parti. La proposta di delibera era corredata da una nota/parere del collegio dei revisori e dalla variazione del piano delle opere triennali.

L'opposizione è sembrata compatta sin dalle prime battute del lungo dibattimento, cercando di sospendere la seduta, durante la fase pregiudiziale e anche durante il dibattito. Contestato il carattere d'urgenza del consiglio, richiesti ben due pareri del collegio dei revisori dei conti e addirittura la presenza degli stessi da parte dell'opposizione.

La "svolta" di questa "maratona" politica é arrivata intorno alle ore 19, quando la consigliera Di Bella ha fatto presente al Presidente del Consiglio Cirrincione, che gli uffici comunali avrebbero dovuto essere aperti sabato pomeriggio, per permettere a tutti i consiglieri comunali di accedere agli atti, visto che la convocazione del consiglio urgente è arrivata venerdì pomeriggio. Effettivamente, sabato pomeriggio uffici comunali sono stati chiusi, ma è altresì vero che la proposta di delibera non ha subito variazioni né in merito sono state prodotte ulteriori documentazioni.



Il consiglio comunale era chiamato a dare o meno l’ok alle variazioni di bilancio adottate provvisoriamente dalla giunta. Nel caso di prossima mancata approvazione le spese effettuate nel frattempo configurerebbero dei debiti fuori bilancio. Nello specifico si tratta di fondi già destinati, tra cui quelli relativi alla manutenzione dei semafori e per i lavori di adeguamento dell’asilo “Infranca”. In conseguenza di una mancata approvazione delle variazioni di bilancio in questione le spese, per essere autorizzate, dovranno avere l’ok del Consiglio Comunale.