Tra giochi e web. Alla scoperta di opportunità e profitti

di: Francesco Accardo - del 2020-08-26

Il processo di gamification dei casinò e giochi online. Oggi giorno sempre più persone, anche una sola volta nella vita o con regolarità, tentano la fortuna online direttamente da casa propria, grazie alle nuove tecnologie e ad internet.

Per divertimento o per vizio o solo per semplice noia la maggior parte di noi ha sicuramente provato a sfidare il banco dei casinò online.

In Italia il settore dei casinò online e delle scommesse continua ad essere uno dei più redditizi. Nonostante ci sono stati momenti di alti e bassi, i dati parlano chiaro, grazie ad un crescente successo ed apprezzamento da parte degli italiani verso il mondo dei casinò e delle scommesse.

Ma cosa si intendepiù in particolare con il termine Gamification?

Con il termine Gamificationsi intende per esempio un insieme di regole mutuate, in base alle esigenze dei player, dal mondo dei videogiochi.

Queste regole hanno in pratica l’obiettivo di applicare dinamiche ludiche ad attività che non hanno direttamente a che fare con il gioco; in questo modo è possibile influenzare e modificare il comportamento delle persone, favorendo la nascita ed il consolidamento di interesse attivo da parte degli utenti coinvolti verso il messaggio che si è scelto di comunicare, sia questo relativo all’incremento di performance personali o più in generale alle performance d’impresa.

In poche parole, la gamification di un casinò o di un gioco del casinò significa che c'è una narrativa generale collegata alla tua esperienza di gioco. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dall'aiutare un avventuriero a scoprire l'oro nascosto, nel salvare una principessa o nell'esplorare i confini dello spazio, ma anche un torneo al poker online, qualche giro alla roulette, alle slot, ecc.

Com’è possibile sfruttare l’evoluzione del Gamification e tradurlo in esempi concreti come l’incremento di profitto? L’approccio più intelligente da intraprendere consiste precisamente nelstudiare adeguatamente l’obiettivo che si vuole raggiungere e costruire un progetto per l’intera esperienza che si vivrà online nei casinò online.

Dopo di ché i migliori game designer americani e non solo hanno evidenziato le principali meccaniche e dinamiche social che possono essere applicate alle varie fasi di un gioco o, come nel nostro caso, alle fasi di somministrazione di una piattaforma di Gamification.

La meccanica di gamificazione richiede oggi giorno, un impegno volontario alla formazione, un richiamo alla della conoscenza con divertimento e mettere in pratica tutto quanto acquisito con l’esperienza giocando online nei casinò.

La gamificazione consente di mettere in pratica la conoscenza per offrire condizioni di apprendimento flessibili con opzione per funzionare su dispositivi mobili senza annoiarsi ma con grande entusiasmo e competizione.

Riporto ora, una élite di sale da gioco online che si sono contraddistinte per i loro elevati standard di qualità:

888 Casinò;

NetBet;

BetWay;

Casinò Com;

Unibet;

Gioco Digitale;

Casinò Com.

Su tutti questi siti è possibile scegliere tra una varietà di slot, roulette e giochi da tavolo per vivere pienamente il divertimento del casinò, dove si ricevono 25 giri gratis e la sicurezza di giocare in un Live Casino veramente ben fatto.

Oltre alle slot più famose, ricchi jackpot, roulette, blackjack e tantissimi giochi di carte, potrai sederti al tavolo verde e vivere l'emozione del Casinò Live.Ogni giorno promozioni sempre attive aperte a tutti i clienti.

I giochi da tavolo a disposizione vanno dai classici come la roulette e il blackjack per arrivare al baccarat e al punto banco e non potevano mancare le slot machine (ne trovate decine e decine) e il video poker: ce ne sono ben 4 tipi diversi.

Ci sono poi le Scommesse Sportive su decine e decine di discipline con promozioni per ogni evento e quote tra le più competitive del mercato.

Bonus e promozioni. I bonus sono degli omaggi in denaro che il casino di solito eroga ai nuovi giocatori.

Per ottenerli è sufficiente registrarsi, giocare nella modalità "gioco con soldi veri" e fare dei versamenti. Ve ne sono di diverse tipologie (senza deposito, sul primo deposito, bonus extra, punti comps, etcetc) la cui entità cambia da casinò a casinò.

Il mercato dei giochi di casinò in italia è stato regolarizzato e regolamentato nel 2011.

Ad oggi, sono oltre cento i provider autorizzati che operano con una regolare licenza rilasciata da AAMS, l'organismo di vigilanza e controllo sul gioco pubblico.

Licenza AAMS: trasparenza e legalità. Tutti i casinò recensiti operano nel pieno del rispetto della normativa italiana e sono in possesso di una regolare licenza rilasciata da AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).

Le piattaforme di gioco adottano i più sofisticati protocolli di sicurezza per garantire la massima affidabilità. Supporto Clienti sempre attivo via chat, telefono ed e-mail (24h su 7g).

I migliori e i più affermati casino online che il mercato italiano possa offrire. Giochi di carte, slot machine, video poker e tanto altro ancora.

Tra i tanti vantaggi di questo prestigioso GAMIFICATION si sottolineano:

• I Prelievi delle vincite immediati

• I Requisiti sui bonus bassi

• Le Versione per iPhone, iPad e Android

• I Tavoli di Roulette e Blackjack dal vivo

• Giocare a poker dovunque si è anche in spiaggia dal proprio smartphone.

Tuttavia la protezione del giocatore è sempre garantita dalle severe normative vigenti in Italia e disposte dai Monopoli di Stato.L'AAMS è l'ente che in Italia regola il comparto del gioco pubblico, attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari e una mirata azione di contrasto all'irregolarità.

Solo giocando in un casinò autorizzato dall'AAMS avrete la certezza assoluta di provare l'ebrezza unica del gioco di azzardo con la consapevolezza di ricevere la massima tutela possibile per quanto riguarda il gioco onesto.

Alla fine anche in un casinò online, al pari di uno tradizionale, devono essere privilegiati tutti quei giochi che hanno il massimo rendimento.

In una casa da gioco, reale o virtuale che sia, la regola ferrea quindi da tenere sempre a mente è giocare ai giochi più vantaggiosi, come il blackjack per esempio che è quello che ha il rendimento più alto.

La gamificazione porta a positive conseguenze nei casinò online. Infatti nei casinò online, soprattutto nei migliori, si devono possedere una regolare licenza, offrire dei bonus sui versamenti ai nuovi giocatori, mettere a disposizione un supporto multilingua ai giocatori 24h/24h, adottare piattaforme di gioco certificate e infin garantire il gioco su server sicuri con protocollo SSL a 128 bit.