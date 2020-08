Promozione al grado di Luogotenente per il Maresciallo Maggiore Antonino Barbera, comandante della Sezione Radiomobile di CVetrano

di: Francesco Graffeo - del 2020-08-24

Nuove ed importanti soddisfazioni per la brillante carriera professionale di Antonino Barbera. Molto conosciuto nel Belìce per le sue attività amatoriali nel campo sportivo ma anche nel ballo con importantissime medaglie a livello internazionale conseguite in coppia con la moglie Rita La Sala.

Ma adesso un nuovo tassello si aggiunge alla sua carriera professionale principale.

Il Luogotenente Barbera, si è sempre distinto in servizio per gli ottimi risultati conseguiti nei suoi 30 anni di carriera duranti i quali ha prestato servizio presso il Reparto Operativo di Reggio Calabria, i Comandi Stazione di Sciacca, Sambuca di Sicilia, Partanna e Castelvetrano, il Nucleo Operativo di Mazara del Vallo, conseguendo diversi apprezzamenti per le indagini svolte nonché l'encomio per un'importante operazione antidroga che ha portato all'arresto di 32 persone.

Da due anni è al Comando della Sezione Radiomobile di Castelvetrano.