"Le conchiglie tra arte, passione e amore per il nostro mare". Maximilien Pasini racconta i suoi "Giochini di vento"

di: Redazione - del 2020-08-22

Quando il mare è passione , amore e arte. Ne è un esempio Maximilien Pasini, artista poliedrico residente a Castelvetrano, il quale con le conchiglie è in grado di realizzare opere straordinarie capaci di regalare emozioni.

“Ogni esemplare, unico, é il risultato di ore di paziente e certosino travaglio” ha raccontato ai nostri microfoni ieri sera Maximilien che fino al 23 Agosto si trova in Piazza Scalo di Bruca dove sta esponendo le sue creazioni artistiche nell’ambito della seconda edizione, in corso di svolgimento in via Pammilo a Marinella di Selinunte dalle ore 20 e fino al 23 Agosto, della rassegna "Un Tuffo nell'arte" organizzata dall’associazione Amacus, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e dell’associazione Pro Loco Selinunte di Castelvetrano.

“Unisco piccole collezione di conchiglie in cascata ad un legno levigato dal mare e dalla sabbia.

E’ straordinario vedere l’intreccio di fibre e materiali ed ascoltare il suono delle conchiglie mentre il vento le attraversa”.

Con i suoi “Giochini di vento” Maxilimien crea scacciaspiriti composti principalmente da conchiglie ma anche da prodotti del mare fra cui legni levigati, arnesi di ogni forma e colore, pietre di ogni genere e resti vegetali.

Una forma d’arte speciale che unisce il mare e la natura emozionando e regalando un “viaggio” nelle acque selinuntine anche a chi si trova a chilometri di distanza ma ha in casa uno delle sue preziose creazioni.

Per info maximilienpasini@gmail.com