Vasto incendio a Triscina. In fiamme una serra destinata alla produzione agricola. 500 mq di struttura distrutta dalle fiamme

del 2020-08-22

Vasto incendio a Triscina nel pomeriggio di oggi all'altezza della strada 24. Una grossa nube nera si è sprigionata a causa di un vasto incendio le cui cause sono in via d'accertamento. Il fumo è stato visibile anche a parecchi km di distanza. Ad essere travolte dalle fiamme una serra utilizzata per produzioni agricole (basilico) di proprietà dell'esponente 5 Stelle Aldo Tripoli, primo Consigliere non eletto.

All'interno del capannone interessato dalle fiamme erano presenti diversi macchinari e attrezzature andate totalmente distrutte. La struttura non risultava assicurata.



Sul posto i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale e gli agenti di Polizia Municipale di Castelvetrano. Indagano anche i Carabinieri al fine di individuare le cause del rogo.