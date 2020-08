“Il ricordo di mio figlio, morto, nel suo orsacchiotto dentro lo zaino perso al Ponte di Ferro. Aiutatemi a trovarlo”. Appello ai lettori

di: Redazione - del 2020-08-24

Abbiamo ricevuta una richiesta di aiuto da parte della lettrice Acqua Chiara, la quale si è rivolta alla Redazione per ritrovare un oggetto molto caro smarrito sulla strada che porta alla spiaggia presso Ponte di Ferro.

Di seguito il suo appello: “Ciao oggi sulla strada sterrata che porta alla spiaggia della foce del Belice per distrazione ho lasciato una borsa da palestra bianca e nera zebrata con le cose del mare.

Quando sono tornata con c'era più. All'interno però c'è un peluche che ha un significato molto importante per me, legato alla perdita di un figlio, potreste aiutarmi a ritrovarla? Anche se mi arriva l'indicazione di dove è stata buttata, se è stata buttata! Sono ancora per pochissimi giorni in Sicilia e non voglio lasciarla così”.