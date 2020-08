Conducente di un'auto perde il controllo sulla A29. Donna in prognosi riservata

del 2020-08-25

Incidente autonomo sull'A-29 all'altezza del km 81100 (seconda galleria dopo Salemi). Un'automobile con a bordo una coppia di 80enni, che viaggiava in direzione Palermo, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un muretto all'uscita della galleria. Entrambi i coniugi sono stati trasportati in Ospedale a Castelvetrano. La signora è attualmente in prognosi riservata. Sul posto l'Anas di Salemi e la Polizia Stradale di Castelvetrano.