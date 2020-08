Triscina, nei pressi della Circonvallazione un pozzo profondo 20 metri preoccupa numerose famiglie: “Si intervenga prima che succeda qualcosa”

di: Redazione - del 2020-08-28

Un pozzo profondo oltre 20 metri, recintato da alcuni nastri in via precauzionale, preoccupa e non poco i genitori di alcuni bambini. A denunciarlo alla Redazione alcune famiglie castelvetranesi le quali sollecitano l'intervento del proprietario. Tutto questo succede a Triscina nei pressi della Circonvallazione (via tangenziale traversa est). Lo scorso 10 agosto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco i quali hanno coinvolto gli uffici comunali e la Polizia Municipale per risolvere il problema del pozzo e, nel frattempo, hanno delimitato l'area con del nastro.

Ad oggi si è in attesa di una sistemazione definitiva per eliminare questa situazione di pericolo, essendo una strada dove vi sono numerosi bambini.