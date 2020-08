“Triscina nel mio cuore. Il posto felice nonostante tutto e tutti”. Lettera aperta di una “triscinara” doc

di: Redazione - del 2020-08-27

Abbiamo ricevuto la lettera di Giusy, che ci ha voluto raccontare Triscina vista dai suoi occhi. Di certo non è il posto più bello del mondo, ha tanti difetti, cose che non funzionano e mancanze, ma tutte le cose se occupano un posto nel nostro cuore allora diventano speciali.

"Sapete che c'è? Avete ragione, questo non è il posto più bello del mondo, anzi, forse è il più brutto. La sabbia ti si attacca addosso e non la scrolli via nemmeno con il rastrello, rischi di trovartela nelle mutande la notte di Capodanno, se vuoi farti una nuotata come si deve devi forzatamente arrivare in Africa, qui al massimo puoi farti il bidè con i pinguini a farti compagnia, se prendi la macchina devi sapere che farai lo slalom tra una auto parcheggiata e una persona seduta in mezzo la strada e diciamolo, ogni anno che passa, qui sembra di essere tornati indietro di un paio di secoli.

Ma sapete che c'è? Io qui, in questa strada mi sono sbucciata le ginocchia tante di quelle volte, ho percorso questa strada quando ancora non sapevo camminare e qui ho imparato ad andare in bici e a spiaccicarmi al muro in macchina, qui ho giocato a palla, a nascondino, a ruba bandiera e a lupo mangia frutta.

Ho percorso questa strada quando andavo a lavoro ( il primo della mia vita ), e da questa strada sono passata prima di partire per la mia prima vacanza con un'amica.

Questa strada mi ha visto piangere e ridere fino ad avere mal di pancia, è stata testimone di confidenze notturne e fughe sotto un temporale estivo, pianti e abbracci prima di partenze e gioie nel rivedersi, ho imparato cosa vuol dire l'amicizia, quella che il tempo e la distanza non distruggono.

Qui ho visto le albe più belle e i tramonti più emozionanti, sono tornata qui dopo infiniti faló, e mi hanno accompagnata in braccio dopo la più grande figura di "bip" della mia vita ( mega caduta in bici al centro della strada), mi sono fatta venire i calli ai piedi a furia di camminare senza scarpe per questa via, per anni giugno ha significato scuola finita, mare, Tre Fontane, libertà e gioia infinita.

Potrei raccontare tante altre cose che evito di scrivere ma tengo nel mio cuore, quindi sapete che c'è? Avete ragione, non è il posto più bello del mondo ma è il MIO posto, che mi fa incavolare ma che non riesco ad odiare e magari fra qualche anno deciderò anch'io di trascorrere solo pochi giorni qui ma questo rimarrà sempre e per sempre IL MIO POSTO FELICE, in fondo la bellezza è negli occhi di chi guarda."