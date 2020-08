“”L’incontro in Aeroporto, il peluche ritrovato e il ricordo di mio figlio”. Il grazie della signora napoletana che aveva lanciato l’appello

del 2020-08-24

Lieto fine per una mamma napoletana che aveva lanciato su Castelvetranonews.it un disperato appello per un peluche, di grande valore affettivo per la donna in quanto quest’ultimo rappresentava il ricordo del figlio. La storia del ritrovamento, raccontato alla nostra Redazione, direttamente dalla signora ha del paradossale.

La persona che ha trovato il peluche ha letto su Castelvetranonews.it l’appello disperato della donna di Napoli. Un giro di chiamate poi il contatto tra i due e l’incontro avvenuto in Aeroporto dove entrambi, causalmente, incontrano e il peluche ritorna alla donna. Una storia a lieto fine ancora una volta grazie al web e alla nostra Redazione da sempre al servizio dei lettori.