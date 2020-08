di: Redazione - del 2020-08-25

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione in merito a una perdita d'acqua in via Francesca Morvillo a Castelvetrano che si registra da più di un mese. Uno spreco che ci segnalano alcuni lettori e che si spera possa essere interrotto con l’intervento degli uffici competenti.