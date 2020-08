Questione stadio Paolo Marino. Tifosi in “pressing” sull’Amministrazione. Il campionato si avvicina e la preoccupazione aumenta

di: Redazione - del 2020-08-25

Uno striscione dei tifosi per invitare l' Amministrazione a fare presto per rendere agibile lo stadio vista l'esigenza di ulteriori piccoli interventi come richiesto dalla Commissione Tecnica.

I tifosi non possono assistere agli allenamenti in quanto la struttura non è stata ancora dichiarata agibile. La speranza è che lo stadio possa tornare agibile prima della prima gara ufficiale.