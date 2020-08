CVetrano, fumata bianca in Consiglio comunale. Approvate le variazioni di bilancio

di: Redazione - del 2020-08-26

Si è appena conclusa la seduta di consiglio comunale a Castelvetrano, durante la quale sono state approvate le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti previsti per il 2020, incluse quelle per cui si era dibattuto lungo 3 consigli comunali, riguardanti tra l’altro la manutenzione dei semafori e dell’asilo “Infranca”.

La proposta di delibera, ampiamente discussa in aula di consiglio e nelle commissioni, è stata emendata dall’opposizione. Dopo diversi pareri del collegio dei revisori dei conti e la modifica del piano triennale delle opere pubbliche, oggi è arrivato il si all’approvazione da parte di tutti i componenti del consiglio.

Ha trovato accoglimento inoltre la richiesta di deroga ad una delibera del 2010 (n. 28 del 25/03/2010), per il completamento dei lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione di fibre tessili sito in C/da Magaggiari della ditta Rizzuto imbottiture s.r.l.s..

Una giornata importante che ha visto l'unione e la coesione tra Maggioranza e Opposizione in accoglimento anche dell'auspicio ad essere uniti sui temi più importanti espresso dal Vice Sindaco Biagio Virzì.