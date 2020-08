Folgore, positivo incontro tra Comune e Società. Enel a lavoro per la fornitura di corrente. Acquistato l'attaccante Giannusa

di: Redazione - del 2020-08-28

Dopo settimane di attesa sono finalmente partiti i lavori di allacciamento della corrente elettrica presso il Paolo Marino da parte degli operai dell'Enel (in foto sotto).

E' questo un passaggio fondamentale per poter poi arrivare ad avere la tanto attesa agibilità da parte della competente Commissione cui conseguirà, in caso tutto andasse per il verso giusto, la possibilità per la Folgore di tornare a disputare le partite interne nel proprio stadio.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra l’assessore Foscari e lo sponsor Vincenzo Onorio che sta facendo tanti sacrifici economici, come quello di avere preso a nolo un grosso gruppo elettrogeno che chiaramente ha dei consumi di gasolio non indifferente.

Un incontro positivo ed esaustivo lo ha definito lo stesso sponsor. Intanto la squadra si allena e è stato ufficializzato l’ingaggio di Carmelo Giannusa, 24 anni, esterno alto con esperienza anche nel Marsala, Paceco, Mazara, Sporting Vallone. La campagna acquisti sembra in dirittura di arrivo, serve un secondo portiere e soprattutto un altro esperto difensore da affiancare a Guida che possa anche giocare da terzino. In arrivo in rossonero anche un portiere classe 2001 che ha già avuto esperienze in Eccellenza.

L’allenatore Beppe Bonino conferma che, con un occhio sempre alle casse societarie, "si sta trattando un difensore che da anni milita nei campionati di Eccellenza, un atleta di categoria".

La prima gara di Coppa Italiala Folgore la giocherà a Sciacca poi il ritorno giorno 13 settembre allo stadio municipale, sperando che tutto sia già risolto con buona pace degli ultras che attualmente si sfogano non sulle tribune, ma sulla rete e sui social.