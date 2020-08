Referendum costituzionale. Ecco l'elenco degli scrutatori sorteggiati a CVetrano e le riserve

del 2020-08-28

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano l'elenco degliu scrutatori sorteggiati per lo svolgimento Referendum Costituzionale: ”Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Clicca qui per leggere l'elenco dei sorteggiati e delle riserve

Si ricorda che per il referendum in questione gli scrutatori sono stati sorteggiati dall'albo degli scrutatori comunali cui bisognava essere iscritti. Non c'era alcuna domanda da presentare.