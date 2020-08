Dall'appello ai lettori di Cnews.it all'ok della Giunta. Il Centro Polifunzionale accoglierà il murales in ricordo di Don Meli

del 2020-08-29

“Un graffito gigante per tenere vivo il ricordo di Don Meli. Cerco un muro per un piccolo gesto". Con queste parole su Castelvetranonews.it (clicca qui per leggere l'articolo) lo scorso 7 Luglio si rivolgeva ai nostri lettori Fabio ‘Hira’ Ferrara, artista autore di numerosi e splendidi graffiti. Dopo l’appello lanciato su Castelvetranonews.it una mobilitazione di privati e dell’Amministrazione Comunale di Castelvetrano che subito ha accolto con entusiamo la proposta di Fabio Ferrara di donare alla Città un murale in ricordo del parroco venuto a mancare lo scorso Giugno.

E’ di ieri l’ok della Giunta alla manifestazione di volontà dello stesso Ferrara a realizzare l’opera. “In ricordo di Don Meli vorrei realizzare – dichiarava Fabio Ferrara - un grande graffito, la realizzazione prevede il suo volto in chiave gigante come gigante era il suo animo”.

Sarà di 10 metri per 5 la misura del murales che, con l’ausilio delle numerosissime bombolette, Fabio Hira rappresenterà il volto sorridente di Don Meli su una delle pareti del Centro Polifunzionale di via Campobello che presto diventerà sede della Polizia Municipale e non solo.

Alla domanda su cosa lo spingesse a questo bel gesto, Fabio Ferrara ci rispose: “Da premettere che io con Don Meli forse ci ho parlato due volte in vita mia ma dai racconti della gente sono certo che questa persona merita di più di un mio graffito”.

Occorrerà attendere che Fabio Ferrara termini alcuni lavori già in corso d’opera affinchè possa trovare il tempo per quello che sarà un’opera speciale e sicuramente emozionante.

Lo scorso 15 e 16 Agosto la nostra Redazione e l'Ass. Culturale Araba Fenice, in occasione della commedia dialettale "Tutta colpa di Facebook", ha ricordato Don Meli omaggiando, in collaborazione con Francesca Bongiovanni del "Salon delle Meraviglie Fb parrucchieri, anche un televisore alla Chiesa di Santa Lucia, da anni desiderata dallo stesso Don Meli.

Non possiamo che essere felici dell'interessamento dell'Amministrazione Comunale che priontamente ha recepito l'appello lanciato da Fabio Ferrara sul nostro portale.