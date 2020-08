Polo tecnologico, bando da un Milione di Euro per compostaggio dell’umido. L'iter verso riapertura continua

del 2020-08-26

Bandita dalla "Trapani servizi" una gara di appalto (importo a base d'asta pari a 921.935,21), con scadenza al prossimo 15 Settembre, per il servizio di compostaggio dell’umido, mediante l'approntamento di un sistema impiantistico mobile tipo biotunnel per la produzione di compost, presso il Polo Tecnologico di Contrada Airone a Castelvetrano.

Un passo avanti che lascia ben sperare per la prosecuzione di un complesso iter che potrebbe, si auspica, accogliere e trattare l’organico di buona parte della Provincia con annessi risparmi rispetto all’odierna situazione. Era stato comunicato a Maggio che, la struttura avrebbe presto riaperto i battenti con un impianto mobile in grado di trattare un volume di 100 tonnellate al giorno di umido.

La notizia era stata resa nota a seguito dell’ennesimo tavolo tecnico tra l’assessore regionale di competenza, Alberto Pierobon, e i responsabili delle Srr Trapanesi. Nell’arco di 35/40 giorni, la struttura mobile avrebbe dovuto partire, ma tempi e burocrazia non hanno permesso che ad Agosto l’impianto funzionasse.

La riapertura sancirebbe la fine dei conferimenti su altre piattaforme ben più lontane, con dispendio di risorse pubbliche, che potrebbero essere destinate a ben altre attività amministrative, ma anche la possibilità di non sospendere la raccolta e non saturare i luoghi di conferimento attuali. La riapertura, altresì, scongiurerebbe il rischio di vedere nuovamente le strade ricolme di rifiuti.

Il polo tecnologico avrebbe dovuto essere, secondo le intenzioni iniziali, punto di riferimento per la raccolta differenziata, fu finanziato dall’Unione europea per 10,6 milioni di euro, inaugurato nel 2010 e funzionò per un brevissimo periodo. Il progetto prevedeva la realizzazione di tre lotti, ma solo parte delle opere previste vennero realizzate.