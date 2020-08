“Segnaletica a terra da tempo nei pressi di via Nassiriya. Comune intervenga”

di: Redazione - del 2020-08-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Vito Di Benedetto, il quale si rivolge alla Redazione per denunciare la presenza da mesi di segnaletica stradale divelta in via Caduti di Nassiriya.

Ad oggi, nonostante le segnalazioni alla Polizia Municipale, non vi è stato un intervento risolutivo con non pochi disagi a chi percorre il tratto all’altezza della rotonda nei pressi di Belicittà.