Partanna, un mazzo di chiavi ritrovato per terra e un piccolo gesto in aiuto di un concittadino in difficoltà

di: Redazione - del 2020-08-29

Ansia finita fortunatamente con il lieto fine a Partanna grazie ad un piccolo gesto, espressione di senso civico.

Nella tarda mattinata di giovedì 27 agosto Maurizio Varvaro si trovava a bordo del suo trattore agricolo a Partanna in via Cialona quando perdeva un mazzo di chiavi, caduto probabilmente per le continue vibrazioni dovute al trattore sul quale si trovava.

Al rientro a casa lo stesso Maurizio Varvaro, accortosi dello smarrimento, si affrettava a segnalare l’accaduto alla Polizia Municipale di Partanna e alla stazione dei Carabinieri di Partanna. Finalmente l'indomani, all’ora di pranzo, arriva l’attesa chiamata della stazione carabinieri di Partanna.

Una volta sul posto la gioia nel riconoscere le proprie chiavi e la riconoscenza verso Giovanni Gisone, commerciante, il quale aveva trovato le chiavi e e le aveva condotte presso la stazione dei Carabinieri.

Dopo la consegna delle chiavi l’incontro tra i due e i dovuti ringraziamenti all’autore del ritrovamento e alle Forze dell’Ordine.