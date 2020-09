Interventi su giardini, recinzioni e non solo. Detrazioni e risparmi fiscali grazie al bonus verde

del 2020-09-03

Chi possiede un giardino o un balcone ricco di piante, durante il 2020 sarà possibile fruire del bonus verde.

Questa iniziativa consiste in una serie di detrazioni fiscali riguardanti le spese sostenute per sistemare o riorganizzare giardini, terrazzi, balconi o parti comuni esterne condominiali.

Nello specifico è stato confermato lo sconto del 36%, fino ad una somma massima di 5.000 euro, per i costi sostenuti su ogni unità abitativa.

Tale detrazione spetta a patto che i pagamenti siano realizzati mediante strumenti tracciabili.

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei reddit