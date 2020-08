Covid-19, contagio a Salemi. Venuti:" Raccomando l'utilizzo della mascherina"

del 2020-08-30

Covid-19, anche Salemi registra un contagio, così come avvenuto in altri centri della provincia. In queste ore il dipartimento Prevenzione dell’Asp di Trapani sta lavorando alla ricostruzione della rete dei contatti per circoscrivere il caso e avviare tutte le procedure di sicurezza. Ecco le raccomandazioni del Sindaco Venuti:" Rinnovo l’invito già formulato più volte: continuare a osservare tutte le misure previste per il contenimento del virus. L’utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico sono fondamentali per evitare altre situazioni difficili come avvenuto in passato. Vi terrò informati"