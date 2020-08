L’ex Magistrato Antonino Ingroia si candida a Sindaco di Campobello. Nota di Comitato "Cambiamo Campobello"

del 2020-08-29

Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato "Cambiamo Campobello" in merito alla candidatura a asindaco di Campobello dell'ex magistrato Antonino Ingroia: "Il Comitato "Cambiamo Campobello" ritiene che è giunto il momento di dare ai cittadini una vera alternativa per le prossime elezioni amministrative di Campobello con un candidato Sindaco e una lista civica che diano un forte segnale di cambiamento e di avvicinamento fra cittadini e amministrazione municipale, mai così assente e distante come in questi ultimi anni. Il progetto "Cambiamo Campobello" è il frutto della compartecipazione condivisa di vari movimenti civico-politici, associazioni, comitati spontanei di cittadini ad un medesimo progetto civico e di cambiamento di Campobello per fare risorgere dalle ceneri il nostro territorio.

Da quando abbiamo fatto conoscere il nostro progetto sempre più cittadini, associazioni e movimenti si sono avvicinati a noi, e il progetto cresce giorno dopo giorno.

E' arrivato il momento di concretizzare questo impegno collettivo di cambiamento e dare ai cittadini di Campobello ciò che meritano! Ecco perché abbiamo deciso di compiere il primo atto di coraggioso cambiamento chiedendo ad un siciliano, originario della provincia di Trapani, simbolo vivente del Progresso nella Legalità come l'Avv. Antonio Ingroia di schierarsi al nostro fianco per avviare questo percorso di cambiamento e di risorgimento della nostra città.

E siamo certi che con Ingroia Sindaco la città potrà finalmente cambiare davvero! Cittadini, non è il momento di rassegnarsi all’esistente! UNITEVI a noi nella richiesta a Ingroia di accettare di candidarsi Sindaco per Cambiare Campobello nel segno di un futuro migliore.

Firmato il Comitato Organizzatore di "Cambiamo Campobello" costituito da: Tommaso Di Maria - Portavoce Consigliere Comunale MOVIMENTO 5 STELLE Giuseppe Calcagno - Movimento CENTOPASSI Giuseppe FAZZUNI - ex Sindaco di Campobello di Mazara Michele Melchiorre - AZIONE CIVILE - INGROIA Antonino GULOTTA - Movimento LIBERI PER CAMBIARE.

Proprio nei giorni scorsi l'ex Magistrato aveva annunciato la sua "vicinanza" al progetto campobellese: "CAMBIARE SI PUO', A PARTIRE DALLA SICILIA

E' vero che SI PUO' CAMBIARE, CAMBIARE SI PUO'! Proviamo dalla Sicilia, proviamo da Campobello di Mazara, città conosciuta in Italia perché cittadina di mafia. E noi proviamo a riscattarla! A trasformarla in Città della Legalità e dello Sviluppo.

Perché solo dove c'è legalità può esserci sviluppo! Azione Civile si impegna in questo, ancora una volta, senza mai arrendersi ed omologarsi, e lo fa insieme ad associazioni e movimenti civici locali e col M5S. E ringrazio il M5S siciliano per questa apertura, insperata. Ci mettiamo alla prova a vicenda, vincendo le reciproche diffidenze".

Antonio Ingroia