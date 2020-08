Dall'arrotino al Signor Roppolo. Quando a Campobello la voce di strada era familiare

di: Anna Bono - del 2020-08-30

Le voci di Strada appartengono classicamente ai venditori ambulanti. Ambulanti perché camminano, perché portano con sé la propria merce e la propongono ai propri clienti con la voce, ora gridata, ora cantata ma sempre caratteristica. Ognuno col suo verso, il suo timbro sempre squillante, simpatico, a volte allegro, ma sempre ben chiaro e accattivante.

Anche a Campobello non mancavano: "Ogni volta che l'Arrotino ai tempi di oggi viene ad interrompere il silenzio delle serene mattinate estive con il suo particolare modo di bandire la propria attività artigianale, il mio pensiero ritorna molto indietro nel tempo, cioè a quando io ero ancora bambina e la giornata della vita paesana veniva scandita dal susseguirsi di alcune VOCI altisonanti che io immancabilmente aspettavo e che in qualche maniera mi tenevano compagnia

Per me era una specie di gioco, d'intrattenimento... A proposito dell'attuale arrotino, mi suscitano sempre un sorriso gli improperi, non sempre bonari, dei giovani di famiglia che in questo periodo estivo si attardano a dormire e che non mi sembra corretto riferire...li lascio pertanto alla vostra immaginazione...

Negli anni 40- 50- 60 e così via ... difficilmente le donne uscivano da casa per fare la spesa...erbivendolo, fruttivendolo, pescivendolo, merciaio con nastri, merletti, aghi per cucire e ricamare, spagnolette giocattoli, tessuti vari per uomini, donne,bambini e neonati, gomitoli di lana e di seta, uncinetti, pettini, fermagli, bottoni... tutto passava per le strade e ciascun venditore ambulante nel bandire le proprie merci ad alta voce, si esprimeva con una sua particolare cantilena, tanto da essere riconosciuto, sin da lontano, dalle donne di famiglia che si affrettavano a porsi sull'uscio.

Io puntualmente, nel periodo delle vacanze estive aspettavo un fruttivendolo balbuziente che stentava a bandire normalmente ciò che doveva vendere e, quando non si bloccava, ripeteva l'iniziale delle parole...tipo pe-pe- pe-persichi! (pesche) o pru-pru-pru -pruna! (prugne) e così via... evitando di soffermarmi su altre parole che suscitavano l'ilarità dei presenti.

Mi hanno raccontato (sicuramente barzelletta paesana) di un grosso bisticcio tre due venditori ambulanti:uno bandiva "acitu forti", cioè aceto ad alta gradazione alcolica , e l'altro dietro "pari acqua", cioè ombrelli..

Per me, con l'innocente malizia di bimba, era un vero e proprio divertimento. Ai giovani amici di Facebook desidero oggi evidenziare che le voci di questi ambulanti accompagnavano piacevolmente lo scorrere della monotona giornata della vita di paese che in questa maniera si colorava di risvolti più o meno interessanti, ma a volte anche comici.

Poi c'era il Banditore professionista che aveva il compito di diffondere notizie, era una specie di gazzettino di storia paesana che veniva pagato regolarmente per il servizio prestato. Io adoravo il signor Roppolo, il Banditore ufficiale della mia infanzia, si soffermava negli incroci delle strade, attirava l'attenzione delle persone suonando magistralmente un grosso tamburo e poi urlava a squarciagola notizie di questo tipo:

- Cu ha vistu un sceccu...di razza sardignola... lu porta a lu patruni (naturalmente generalità e indirizzo) e avrà 'na ricca ricumpensa!

Traduco: Chi ha trovato un asino sfuggito alla sorveglianza del proprietario..di razza sarda...lo porti al tale indirizzo e sarà ricompensato!

A volte il signor ROPPOLO veniva ingaggiato dal Comune per diffondere le ordinanze del Sindaco.

In occasione della festa del S.S. Crocifisso erano usuali, per tre giorni consecutivi, le corse dei cavalli che si svolgevano nelle vie cittadine.

Ricordo ancora questo simpatico bando:

- Attenzioni! Attenzioni!! Cu si voli guardari...si guarda...chi accumincianu li cursi! Abbarativi cu li picciriddi...chi lu Sinnacu si ni senti lavari li manu!

Traduco: - Attenzione! Attenzione!!! Ciascuno badi a se stesso perché stanno per iniziare le corse dei cavalli! Sorvegliate i bambini... perché il Sindaco non intende assumersi responsabilità in caso di eventuali incidenti!

Poi ,quando io ero già adolescente, il signor Roppolo diventò promotore pubblicitario ed ebbe la geniale pensata di reclamizzare i films che venivano proiettati nel neonato cinema Olimpia; si serviva di un piccolo carro a due ruote che spingeva con le mani su cui aveva posto, in bella vista, le locandine del film in questione.

Girando per le vie del paese e abusando delle sue collaudatissime corde vocali, esortava le persone a recarsi al cinema per andare a vedere quel determinato film che egli definitiva "cinema 'mportanti...cinema d' Università!

E tutti, anche le donne, cominciammo a frequentare le sale cinematografiche per non sentirci meno istruiti e quindi inferiori agli studenti universitari che in quel tempo, in un paese piccolino come il nostro, erano veramente pochi.