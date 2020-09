Nuovo caso a Salemi legato al focolaio del ristorante. I casi salgono a 8

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-02

Covid-19, salgono a 8 i contagiati a Salemi, il commento del Sindaco Venuti: "La nuova persona contagiata rientra nell'ambito familiare dei precedenti casi già emersi e si era già posta in quarantena. Le condizioni di salute degli otto contagiati al momento non destano preoccupazione. In giornata arriveranno gli esiti di altri tamponi e vi aggiornerò tempestivamente.

Con il dipartimento Prevenzione dell'Asp, infatti, si sta facendo una massiccia azione di screening sulla base dei contatti ricostruiti. In questa fase sono fondamentali l'autoisolamento e il confronto con i medici.

Prima di ricorrere al tampone è necessario chiedere consiglio al proprio medico: il ricorso a questo tipo di esame, infatti, può essere poco utile se effettuato nei tempi sbagliati rispetto al possibile contatto con una persona positiva":