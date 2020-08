“Io, castelvetranese, a Madrid positiva al Covid e in quarantena. State attenti per voi e per gli altri”. Storia di Anna Maria Viola

del 2020-08-31

Una giovane castelvetranese da mesi lontana da casa positiva, seppur in forma leggera, al Covid-19. Lontana da casa da prima dello scoppio della pandemia fermata dalla positività quando si apprestava a tornare a casa. Stiamo parlando di Anna Maria Viola, 26 anni, laureata a Perugia in Scienze dell'investigazione e a Madrid per un progetto di volontariato. La stessa con una lettera aperta indirizzata alla mamma racconta la sua situazione:

"Mamma ho il covid", non avrei mai voluto darti tanta preoccupazione. Il 30 Agosto avrei dovuto abbracciare la mia famiglia, dopo 8 lunghi mesi ma non è stato possibile. Sono a Madrid al mio quarto giorno di quarantena, sperando che questo incubo resti solo un ricordo. 48 ore prima della data del volo ho fatto il test pcr, presso una clinica privata, per avere la certezza di non essere un pericolo per nessuno e andare per qualche giorno finalmente a casa, purtroppo il risultato positivo me lo ha impedito. Per fortuna sto bene ho solo lievi sintomi, la cosa che più mi fa soffrire è aver causato un dispiacere così grande alla mia famiglia.

Quello che voglio lanciare è un messaggio di sensibilizzazione per tutti ma soprattutto per i giovani, per i miei coetanei che spesso vivono con troppa leggerezza questa situazione, addirittura qualcuno crede a teorie complottiste, negando l'esistenza del virus. NON SIATE SUPERFICIALI, NON SIATE INCOSCIENTI. Questo virus esiste e dobbiamo combatterlo insieme con le precauzioni di ogni giorno, solo così possiamo continuare a vivere senza essere costretti a rinunciare alla nostra libertà personale.

State attenti per voi ma soprattutto per gli altri, per le persone che amate, i vostri genitori, i vostri nonni, per le persone più deboli che possono rischiare la vita a causa di questo nemico invisibile.

NOI POSSIAMO COMBATTERLO MA SOLO SE LO FACCIAMO UNITI, CON RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA, perché nessun genitore debba più provare tanta disperazione per non poter abbracciare un figlio, perché nessuno debba più perdere un proprio caro a causa del covid.

PER FAVORE FERMATEVI UN ATTIMO, PENSATECI è una cosa che riguarda tutti noi e solo insieme possiamo combattere questa battaglia. Mamma, ho il covid ma sto bene, presto passerà tutto e finalmente potrò abbracciarti e quello, sono certa, sarà uno dei giorni più belli della nostra vita.