Campobello, scomparso un giovane di 27 anni. Diramata l’allerta dalla Polizia Municipale

del 2020-08-31

Diramato un avviso relativo alla scomparsa di Russo Giovanni, di anni 27, di Campobello di Mazara. Il giovane, in data 29 agosto 2020, si è allontanato da casa sua, sita in Via IV Novembre a Campobello di Mazara, a bordo di un velocipede elettrico di colore scuro, per destinazione sconosciuta. Al momento dell'allontanamento aveva con se i propri documenti e una ventina di euro circa ma non il suo telefono cellulare.

Come può evincersi dalle foto, indossava un paio di pantaloni corti scuri e una maglietta bianca a maniche corte con una vistosa stampa a colori sul davanti.

Non si conoscono le cause dell'allontanamento. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. In precedenti occasioni, Russo Giovanni è stato visto, oltre che a Campobello di Mazara, anche a Castelvetrano (Triscina e Selinunte) e a Mazara del Vallo. Chiunque avesse sue notizie o lo incontri, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.