Campobello, ancora nessuna notizia di Giovanni Russo. Via alle ricerche del giovane scomparso

del 2020-09-02

Ancora nessuna notizia di Giovanni Russo, 27 anni, di Campobello di Mazara. Il giovane, in data 29 agosto 2020, si è allontanato da casa sua, sita in Via IV Novembre a Campobello di Mazara, a bordo di un velocipede elettrico di colore scuro, per destinazione sconosciuta. Al momento dell'allontanamento aveva con se i propri documenti e una ventina di euro circa ma non il suo telefono cellulare.

A partire da questo pomeriggio al via le ricerche dal luogo in cui è stato visto l’ultima volta (in zona Cimitero a Campobello di Mazara). Saranno impegnate 5 squadre composte da 5 uomini ciascuna: due Vigili del fuoco, due della protezione civile e un appartenente alle Forze dell’ordine. Le operazioni di ricerca inizieranno ogni giorno all’alba e si concluderanno al tramonto.