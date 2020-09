Campobello, ritrovato il giovane scomparso da giorni. Giovanni Russo sta bene

del 2020-09-03

E' stato ritrovato Giovanni Russo a seguito delle ricerche effettuate dalla Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile, Vvf. Ieri era partita la task force, oggi si è verificato il rinvenimento nei pressi della zona di sosta Fontanelle dentro un vecchio ovile contenente una piccola stanza dove il giovane aveva trovato riparo.

Le operazioni di ricerca del giovane Russo Giovanni di Campobello di Mazara, del quale non si avevano notizie da sabato pomeriggio, si sono concluse lo stesso giorno di inizio con il ritrovamento dello stesso in buone condizioni di salute.

Questa mattina, tre squadre di ricerca stavano pattugliando la zona alle spalle dell’Area di sosta autostradale Fontanelle quando, un agricoltore che si trovava in zona, ha detto di aver visto il ragazzo lì vicino la mattina precedente e che la famiglia aveva la disponibilità di un casolare di campagna nelle immediate vicinanze. Senza perdere tempo, le squadre di ricerca, composte da personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, si sono recati nel casolare segnalato ma, all’interno dello stesso, non è stato trovato nessuno.

Giunti sul posto un casolare la cui porta era socchiusa: sono state riscontrate subito tracce di qualcuno che vi aveva dormito di recente. Aperta la porta, il giovane Russo è apparso alle Forze dell'Ordine facendo presente, a domanda, di essere scappato di casa per presunti dissidi con il padre. Il giovane, subito dopo, è stato accompagnato presso la StazioNe dei Carabinieri per gli atti di rito per poi essere accompagnato in una comunità alloggio di Salemi.

Allo stato attuale il giovane è sottoposto a controllo sanitario del personale del 118