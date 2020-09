Come distinguere il Covid-19 dall'influenza stagionale. Ecco alcuni accorgimenti

di: Redazione - del 2020-09-05

Con l’avvicinarsi del periodo dell’influenza stagionale e la riapertura delle scuole sorge il problema di come distinguere una semplice influenza dal Covid-19.

I sintomi spesso sono gli stessi: febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie. L’unico metodo efficace è sottoporsi al tampone, tuttavia per evitare un sovraccarico sugli ospedali i pediatri consigliano ai genitori di vaccinare i propri figli.

Esistono comunque degli accorgimenti per distinguere le due patologie. Se il bambino presenta soltanto un raffreddore, in assenza di altri sintomi si tratterà di influenza stagionale.

Ma se al raffreddore si aggiungono febbre (superiore a 37,5 gradi), vomito e diarrea è corretto sospettare un caso Covid. Ma se gli stessi sintomi si presentano singolarmente è probabile pensare si tratti di malanni stagionali.

Tra i sintomi da non sottovalutare in caso di Covid, la perdita improvvisa di gusto e olfatto, che tuttavia non va confusa con la difficoltà a percepire i gusti dovuta alla congestione nasale tipica del raffreddore. Chi soffre di Covid non riesce a distinguere un cibo dolce da uno salato.

Un altro sintomo è la tosse secca, che non va confusa, anche in questo caso con il virus respiratorio sinciziale, legato all’arrivo dell’inverno, ma che non è associato a febbre.

I pediatri consigliano di tenere i bambini a casa da scuola solo in presenza di febbre superiore a 37,5 gradi accompagnata da diarrea.

Risulta importante conoscere l’ordine in cui si manifestano i sintomi, per primo di solito spunta la febbre, seguita da tosse, dolori muscolari, nausea, vomito e infine diarrea. Nel caso della comune influenza di solito compare per prima la tosse e in seguito la febbre.