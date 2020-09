Agibilità del Paolo Marino, oggi il sopralluogo decisivo della Commissione. Continuano le trattative sul mercato

di: Elio Indelicato - del 2020-09-04

E' previsto per oggi l’arrivo della Commissione comunale che dovrà verificare che tutto quanto era stato dai tecnici richiesto per potere rilasciare l’agibilità dello stadio municipale “Paolo Marino” di Castelvetrano.

Intanto l’arrivo della corrente elettrica e il funzionamento anche dell’impianto d’irrigazione del manto erboso, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Società e alla squadra che si prepara per la prima gara di andata di Coppa Italia a Sciacca.

L’organico della Folgore, che dovrebbe ancora essere completato, soprattutto nel reparto difensivo comincia ad avere una sua identità sotto le direttive del tecnico Beppe Bonino e del suo staff, compreso l’allenatore in seconda Fabio Longo.

Continuano infatti le trattative per potersi assicurare un difensore che sia capace di ricoprite il ruolo di centrale o anche di terzino. Attualmente sono arrivati alcuni giocatori di categoria di cui si dice un gran bene. Si tratta del difensore Raffaele Guida, lo scorso anno nello Sporting Vallone, il centrocampista Francesco Corso 23 anni sempre dallo Sporting, il play maker Sami Elamrouii 33 anni dal Ganci, con esperienza anche in campionati di serie D.

Dal Castellammare è arrivato l’attaccante Salvatore Maltese 24 anni e in ordine di tempo ha firmato anche il 24enne Carmelo Giannusa, con esperienza anche nel Marsala e Mazara.

Si sta cercando anche di potere tesserare qualche under nato nel 2002 o 2003, anche se ci sono tanti giovani interessanti tra le fila della iuniores affidata alle mani esperte di Felice Messina, uno che con i giovani ha ottenuto sempre dei lusinghieri risultati.

Parlare di formazione che scenderà in campo a Sciacca domenica, è prematuro, probabilmente il tecnico ha delle soluzioni già nel cassetto, che devono sempre tenere conto della presenza dei due under.

Lo sponsor Vincenzo Onorio invita i tifosi a sottoscrivere l’abbonamento e a collaborare con la Società per contribuire a disputare un buon campionato. Non si esclude che entro la prossima gara di ritorno tra le mura amiche, che si possano trovare quei due elementi per completare l’organico.

Tra i probabili anche il secondo portiere, che sarebbe dovuto arrivare già a Castelvetrano, ma che ha avuto un picciolo problema fisico, così come il giovane Coppola, che ha avuto un taglio al piede fuori dal campo di allenamento e che è già pronto per riprendere gli allenamenti a partire dalla prossima settimana.