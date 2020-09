"Se nasci al Sud perché sei obbligata a vivere al Nord?" Lettera aperta di una lettrice alla Redazione

di: Redazione - del 2020-09-04

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della lettrice Anna Manzo, che fa una riflessione sulla nostra terra e sul triste fenomeno delle partenze per lavoro di molti costretti a lasciarla.

Di seguito le sue parole:

"La beffa. Se nasci al sud perché sei obbligata a vivere al nord? Volete farci vivere in paradiso per poi spedirci purgatorio?

Perché non è semplice per chi ha accanto a sé le meraviglie accorgersi che all'improvviso sei devastata da nubi grigie. Il freddo che senti non è di certo solo la temperatura ma per l'arrabbiatura.

La terra più bella è solo una bella leggenda dove per chi trova un lavoro trova un tesoro!

Ma noi siciliani siamo un po' strani perché ci piace fare ciò che ci rende speciali e visto che non ci riusciamo è meglio che andiamo dove nessuno sa cosa facciamo.

Non puoi vedere un miracolo se alla fine vai a vivere in un abitacolo. Ma la vita ci insegna che tutto ciò che serve a volte non è attorno a te ma dentro di te. E se vuoi la dignità spesso devi scappare da questa città.

Ciao a tutti quelli che partono una preghiera per tutti quelli che restano. Io forse resto, ma non a casa.

Ti amo mia bella Castelvetrano .

Stamattina sono ispirata ed arrabbiata. Non posso credere che tutti quelli che conosco partano...voglio forse isolare l'isola?

Io pure penso di partire ma non mi piace fuggire".