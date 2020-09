CVetrano, pericolo per l'incolumità pubblica in via Mascagni. Divieto di transito per i veicoli

di: Redazione - del 2020-09-03

Il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, Avv. Caradonna, in considerazione dello stato di degrado e di pericolo per l'incolumità pubblica in cui versa il serbatoio pensile, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone il divieto di transito a tutti i veicoli nella via Mascagni, tratto compreso tra la via Turati e la via Ambrosini, fino alla messa in sicurezza del serbatoio pensile e l’istituzione di un passaggio pedonale per consentire ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni.

Inoltre è istituito il divieto di accesso nella via Turati per tutti i veicoli provenienti dalla via Mascagni.

Per tutelare la sicurezza del personale comunale che accede ai locali tecnologici ubicati in prossimità del serbatoio pensile è previsto l’allestimento di un ponteggio provvisorio di protezione nonché l’obbligo di accedere ai locali in possesso degli appositi dispositivi di protezione individuale.

Foto archivio