Altri tre casi positivi a Salemi. Sale a 17 il numero delle persone positive al Covid-19

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-04

Ancora nuovi casi a Salemi. A darne comunicazione il Sindaco Venuti con un apposito post sui social.

"Covid-19, emersi altri tre casi a Salemi. Il totale sale quindi a 17. Anche in questo caso si tratta di persone legate al focolaio originario. Si sta lavorando alla ricostruzione dei contatti: in questa fase, infatti, i tamponi vengono eseguiti sulle persone più vicine ai contagiati. Lo screening continua in maniera analitica e senza lasciare nulla al caso. Vi terrò aggiornati"