Cvetrano, finanziamento da 10 Mila Euro per la biblioteca. In arrivo nuovi libri

di: Redazione - del 2020-09-07

Nessuna occasione viene trascurata per accedere a finanziamenti utili alla comunità e, naturalmente, anche la cultura è in primo piano. Dopo il conseguimento della qualifica di “Città che legge”, per il biennio 2020/2021 altre buone notizie in arrivo per la città di Castelvetrano. Con il D.D.G. n. 561 del 20.08.2020 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato approvato l’elenco dei beneficiari del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ sul ‘Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria’ e la Biblioteca comunale di Castelvetrano, che ha presentato domanda entro i termini previsti, ha ottenuto un contributo di 10.000,00 il cui “quantum” è stato assegnato in rapporto al patrimonio librario posseduto.

Un’ottima notizia quindi per la nostra Biblioteca e per tutti gli utenti: nei prossimi giorni saranno acquistati molti nuovi libri, che saranno disponibili gratuitamente per il prestito.

La collezione di libri e documenti di varia tipologia annoverai oltre 51.000 opere e continua a crescere grazie agli acquisti con i contributi regionali e alle donazioni di privati che arricchiscono costantemente il patrimonio librario. Il prestito gratuito dei libri è uno dei servizi più importanti che la Biblioteca mette a disposizione dei suoi utenti.

In un periodo di forte crisi economica la biblioteca è in grado di fornire ai cittadini, libri recentissimi, le ultime novità, senza spesa alcuna per i cittadini, inoltre con il prestito interbibliotecario di Rete e con il prestito interbibliotecario regionale praticamente è possibile avere qualsiasi libro si desideri leggere.

Ricordiamo che è attivo, già da qualche mese, il servizio di prestito a domicilio telefonando al numero 0924 932188 e nel volere pienamente venire incontro alle esigenze della cittadinanza, la biblioteca ha voluto dare vita all’iniziativa “Il libro sceglilo tu”, con la quale invita la cittadinanza a comunicare il titolo dei libri desiderati che potranno essere acquistati con il prossimo contributo.