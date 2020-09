Mancanza di manodopera, Obiettivo Città: "Lavoratori stagionali da accogliere nei beni confiscati di CVetrano"

di: Redazione - del 2020-09-04

In occasione dell’avvicinamento della campagna olearia e del fatto che i lavoratori stranieri sono ormai una risorsa necessaria per la maggior parte delle aziende agricole, i Consiglieri Comunali di Obiettivo Città Vincenza Viola, Giuseppe Curiale, Calogero Martire e Salvatore Stuppia hanno presentato all’Amministrazione una mozione, in discussione anche in Prefettura stamane, affinché questa intervenga a sostegno di due iniziative:

-delimitare alcune aree nel territorio disponibili da destinare a campi di accoglienza presidiati da forze dell’ordine o associazioni con la possibilità anche agli assuntori di manodopera di contribuire per la realizzazione delle tende o casette utili all’accoglienza;

-considerare la possibilità di utilizzare gli immobili, confiscati e in disponibilità del Patrimonio del Comune, pronti alla fruizione inclusi quelli delle frazioni di Triscina e Selinunte.

Una proposta sicuramente utile e opportuna per consentire una raccolta delle olive in sicurezza e nel rispetto della dignità dei lavoratori stagionali.