Dalla Commissione c'è l'ok all'agibilità del Paolo Marino. La Folgore tornerà a giocare a casa

del 2020-09-04

La Commissione Comunale di Vigilanza, pubblico e spettacoli, dopo alcune prescrizioni imposte lo scorso 24 luglio, ha accertato che tutto è stato fatto a regola d'arte concedendo l’agibilità allo Stadio P.Marino di Castelvetranl con la capienza massima di cinquecento persone in tribuna coperta e cento in gradinata.

Le file di seduta dovranno essere alternative sia lateralmente che frontalmente con la distanza di un metro per la normativa anti Covid sulla presenza del pubblico negli stadi.

Un impegno costante grazie al Vice Sindaco Biagio Virzi, all’Ass. Foscari e alla Giunta che ha deliberato circa nove mila euro per le spese servite per ottenere l’agibilità oggi dalla Commissione. Di certo per la Folgore una bella notizia il ritorno a "casa" dove potrà contare sul supporto dei tifosi. Adesso si attende l'ok della Questura per concludere l'iter delle autorizzazioni.