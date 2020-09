del 2020-09-04

Sono 4 i positivi partannesi al Covid-19. Anche questi contagi sono collegati al focolaio del ristorante salemitano. Le persone sono in isolamento e sono state adottate tutte le precauzioni del caso. Intanto 36 persone sono attualmente in quarantena volontaria in attesa dell'esito dei tamponi. Tra questi anche diversi giovani.