A CVetrano (e non solo) fake news su presunti casi Covid, esiti tamponi sui sociale non solo. La caccia all'untore continua

di: Doriana Margiotta - del 2020-09-05

Il termine "fake news" significa letteralmente notizia falsa, un termine inglese che viene usato per definire informazioni inventate e ingannevoli, create per disinformare e rendere virali le bufale attraverso internet.

Prima questo fenomeno era prettamente televisivo, con internet però aumenta il raggio di diffusione e in poco tempo la notizia si divulga in modo rapido e capillare, creando grossi problemi a chi è "travolto" da una fake news.

Le nostizie errate sul Corona virus sono state tantissime, creando falsi allarmismi. La diffusione di queste notizie può creare tensioni sociali molto gravi che si ripercuotono sulla vita di tutti i cittadini. Si è letto di tutto, gente che ha pubblicato il risultaro di tamponi naso- faringei negativi effettuati presso strutture private a soli pochi giorni dal presunto contagio.

Ormai dovremmo sapere, dopo il boom della pandemia, che c'è un periodo di incubazione di 15 giorni, necessari per capire se un soggetto ha contratto il virus in questione. Insomma tra pubblicazioni di tamponi e esiti sierologici , sui social sta succedendo di tutto.

E' di qualche giono fa, ricorderete, la notizia che il proprietario di un noto locale a Salemi è risultato positivo al Corona Virus e ha avvertito tutti con un messaggio sui social, per informare che chi fosse stato nel locale, negli ultimi quindici gironi, poteva essere stato contagiato, consigliando di mettersi in quarantena volontaria fino agli esiti dei tamponi.

Per fortuna in molti hanno risposto all'appello e si sono messi in quarantena. Sfruttando questa notizia, che ha coinvolto molte persone e ha gettato nello sconforto un' intera comunità, da un paio di giorni a Castelvetrno si sta diffondendo una "epidemia" diversa ma altrettanto pericolosa.

Si stanno disseminando notizie false su presunti contagi in diverse attività commerciali della città. I gestori o proprietari di diversi ristoranti e attività commerciali sono stati costretti a rivolgersi alle autorità, denunciando la volontà di qualche anonimo di voler diffondere notizie false e ingannevoli.

Tutto ciò non solo crea scompiglio tra cittadini, ma è un danno economico enorme per le attività chiamate in causa. Divulgare notizie false che mettono in cattiva luce una persona e il suo lavoro è un reato perseguito dalla legge.

Numerose attività si sono rivolte alla nostra Redazione pre smentire presunti casi Covid riguadanti dipendenti e non solo. Per non alimentare allarmismi, e non essendo alla ricerca di click, preferiamo pubblicare le notizie ufficiali fornite dall'ASP o dai Sindaci.

Il momento è delicato e la comunicazione, se fatta con toni allarmistici, può inficiare anche l' economia e le attività commerciali.

Invitiamo tutti a desistere dalla caccia all'untore e a rispettare le regole dell'utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale.