Il lettore scrive:"Schiamazzi e non solo. In via della Rosa stanchi di tollerare certe situazioni. Servono più controlli"

di: Redazione - del 2020-09-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice la quale si rivolge alla Redazione per segnalare schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica a Castelvetrano a causa di un gruppo di ragazzi. Di seguito la sue parole: “Questo nel video è quello che succede ogni sera dalle 23 in poi nella nuova lottizzazione di fronte Via della Rosa (dove c'è il Comune). Più e più volte noi residenti abbiamo segnalato la cosa ma niente si è smosso. Siamo stanchi di tollerare ancora questi ragazzetti privi di rispetto senso civico ed educazione. Spero che almeno questa volta chi di dovere intervenga. Speriamo in un maggiore controllo da parte delle Forze dell'ordine”.