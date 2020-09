CVetrano, appaltati lavori per oltre 100 Mila Euro per manutenzione strade e fognature comunali

di: Redazione - del 2020-09-07

Il manto stradale delle vie di Castelvetrano si trova in pessimo stato, a causa dei nubifragi e della scarsa manutenzione, e si ritrova in numerosi tratti transennato a cause delle buche e degli smottamenti verificatisi nel tempo.

Nonostante l'esiguità delle risorse presenti nelle casse comunali, l’Amministrazione codi Castelvetrano ha disposto l’esecuzione di un progetto finalizzato allo svolgimento di lavori di manutenzione di strade e fognature comunali.

Il capitolo di spesa destinato era di 189.500.00 euro ma, a seguito di gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di un ribasso del 25%, per 112 mila euro circa alla ditta Gadir Costruzioni di Alcamo.